МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в феврале 2021 года увеличил продажи в России легковых и легких коммерческих автомобилей Lada на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 28 272 единиц, сообщила компания. "АвтоВАЗ" в 2020 году получил чистый убыток в 196 миллионов евро

В частности, продажи легковых моделей семейства Lada Granta составили 9790 автомобилей (рост на 2,4%).

Семейство Lada Vesta также продемонстрировало рост продаж, как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по сравнению с февралем 2020 года: было реализовано 8,745 тысячи автомобилей. На третьем месте – совокупные результаты продаж легковых версий и фургонов Lada Largus с результатом в 6,428 тысячи автомобилей.

"Заметный рост продолжает показывать и семейство Lada XraY", — отмечает производитель. В феврале продано 2,058 тысячи автомобилей (рост на 33,8%).

"Мы с удовлетворением отмечаем стабильный спрос на автомобили семейства Lada Largus… После успешного запуска Niva Travel в прошлом месяце, уже в марте стартуют продажи нового Lada Largus, который не только внешне преобразился, но и стал более комфортным внутри", — цитируются в сообщении слова исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу Оливье Морне.

"АвтоВАЗом" владеет (100%) голландское Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и Renault. Около 32% самого СП принадлежит российской стороне, оставшиеся 68% — французскому концерну Renault.