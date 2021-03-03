МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Уже три дня — начиная с 1 марта — в России вступили в силу новые штрафы, которые касаются владельцев автомобиля.

С 1 марта 2021 года для российских автомобилистов появились два серьезных изменения.

Во-первых, вступают в силу изменения, которые касаются тюнинга машин.

Второе — изменения, связанные с техническим осмотром (ТО) автомобиля.

Итак, сумма штрафа за нелегальный тюнинг авто теперь составляет 500 рублей. В случае повторного нарушения — можно лишиться СТС и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Что касается технического осмотра, то эти изменения и штрафы окончательно вступят в силу с 1 октября 2021 года. Это связано с тем, что для внесения всех изменений о ТО на полноценной основе властями было решено выделить время для отладки данных нововведений.

Итак, сервисные центры теперь будут должны пройти лицензирование для того, чтобы продолжать работу с автовладельцами. Им также будет необходимо получить электронную подпись.

За нелегальные диагностические карты размеры штрафов станут довольно внушительными. И их, согласно новому законодательству, будут получать не только автовладельцы, но и сервисные центры, которые выдали поддельные документы.