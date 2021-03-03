МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В январе текущего 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,803 миллиона рублей, сообщает Аналитическое агентство "Автостат". Новые штрафы для российских автомобилистов вступили в силу

Это на 13,3% больше, чем в январе прошлого 2020 года.

Итак, средняя стоимость новой иномарки за январь выросла на 14,1% к прошлому году. Это 2,111 миллиона рублей.

Средний ценник автомобиля российского производства подрос на 7,7% и составил 747 тысяч рублей.

Средневзвешенная цена автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютерами цен и объемов продаж по каждой конкретной модели. Учитывается модификация авто: объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов.

"Автостат" добавляет, что всего россияне потратили в салонах на покупку новых машин в январе-2021 171 миллиард рублей. Рост к январю прошлого года составил 8%.

Из этой суммы больше всего денег получили дилеры KIA — 21,5 миллиарда рублей.

Второе место у элитного бренда BMV- 17 миллиардов.

Третья строчка у Toyota — 15,7 миллиарда рублей.