МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) составило новый список автомобилей, владельцы которых платят "налог на роскошь".

Ведомство обнародовало полный список 26 февраля.

Итак, сейчас повышенным налогом для дорогих машин облагаются на 87 моделей больше, чем в прошлом 2020 году.

В него вошли:

длиннобазные минивэны Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller,



топ-версии Skoda Kodiaq,



Mazda CX-9,

Honda Pilot,



Kia Mohave,

Toyota Fortuner,

налогом обложили базовые версии BMW 3-Series и Mercedes-Benz С-Класса.

Всего в список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, в России входят 1387 моделей. Стоимость такой машины начинается от трех миллионов рублей.

Владельцы автомобилей ценой 3-5 миллиона рублей и не старше одного года должны платить налог с коэффициентом 1,5.

Для машин за 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет — коэфициент 2.0.

Для моделей по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет — в тройном размере.