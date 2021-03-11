МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) за прошлый год сократилась на 23,2% и составила 3,857 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. В Японии заподозрили BMW в завышении норм продаж автомобилей

Прибыль в пересчете на одну акцию составила 5,73 евро против 7,47 евро годом ранее. Выручка снизилась на 5% — до 98,99 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании выросла на 19,3%, до 1,68 миллиарда евро. Прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,53 евро против 2,09 евро в четвертом квартале 2019 года. Выручка в годовом выражении выросла на 0,4% — до 26,48 миллиарда евро.

"После связанного с пандемией падения прибыли во втором квартале BMW Group быстро вернулась к более привычному прибыльному курсу. Во второй половине года она поставила клиентам более 1,36 миллиона единиц техники, что значительно больше, чем за соответствующий период годом ранее. В последнем квартале года объемы продаж и прибыль, соответственно, выросли", — говорится в релизе.

Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат сотрудников превышает 120 тысяч человек.