МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. В текущем 2021 году в России девять массовых моделей автомобилей попали под налог на роскошь, из них три — корейского бренда KIA. Еще одна категория россиян получит прибавку к пенсии

В частности, Минпромторг пересмотрел перечень авто, которые облагаются так называемым налогом на роскошь. С марта 2021 года в эту категорию вошли в том числе и такие массовые модели, как Skoda Kodiaq, Subaru Outback и KIA Mohave.

Эксперты обратили внимание, что в полном списке машин с повышенным налогом суммарное количество моделей и их версий увеличилось до 1387 единиц.

Все эти модели продаются в России по цене выше 3 миллионов рублей.

Повышенный транспортный налог в России продолжат начислять, как и в 2014 году, хотя дилеры и производители ценники подняли сильно.

Итак, на машины стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей надбавка составляет 1,1 от суммы налога. Эта ставка действует три года с года их выпуска;

На машины стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей начисляется двойной транспортный налог (действует на протяжении пяти лет с их выпуска);



На авто стоимостью от 10 до 15 миллионов — начисляется тройной транспортный налог.

Итак, "роскошными" с 2021 года стали: Skoda Kodiaq в комплектациях SportLine/Laurin&Klement/Scout, Toyota Fortuner (в версии 2.8 Elegance), KIA K900, KIA Mohave, KIA Stinger GT, Volkswagen Amarok (3.0 TDI), Volkswagen Multivan, Peugeot Traveller (Business VIP) и Citroen SpaceTourer (Business Lounge).