МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Автостраховщики рассказали РИА Новости, какие автомобили в России являются самыми угоняемыми. Инфекционист рассказал, когда пора снимать ограничения из-за COVID

Итак, в феврале текущего 2021 года лидерами по числу угонов стали два южнокорейских бренда. Это Hyundai и Kia.

На третьей строчке — японский производитель Toyota, рассказали агентству страховщики.

Чаще всего назывались модели:

Hyundai Solaris,



Kia Sportage,

Toyota Camry.

В первую десятку часто угоняемых брендов также попали — в целом бренды — Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz, а также конкретные модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.

"В начале текущего года список лидеров по угоняемости претерпел существенные изменения. Из него вышли корейские кроссоверы Hyundai Creta и Tucson и корейский же седан Kia Optima… А вверх выбились Lada Vesta и Volkswagen Tiguan. Свои позиции сохранили Kia Sportage, Toyota Camry и Hyundai Solaris — неизменные участники подобных рейтингов", — заявил начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.

Примечательно, что само число угонов от прошлого 2020 года к этому — 2021-му — у опрошенных страховых компаний преимущественно снизилось.

Так, страховщик "МАКС" сообщил о сокращении числа угонов более чем в 2 раза. В "Согласии" зафиксировали в феврале этого года снижение числа заявлений об угонах легковых машин на 30%.

А "РЕСО-Гарантия" не наблюдает серьезных изменений в числе хищений, а в "Росгосстрахе" говорят о заметном сниженим угонов в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого — на 65%. А если сравнивать с январем текущего 2021 года, то в феврале количество угонов выросло на 33%, сообщил страховщик. О схожей ситуации говорят и в "АльфаСтраховании".

"Ситуация с активностью угонщиков вернулась к допандемийному уровню. В том числе, рост угонов подстегивает рост стоимости запасных частей и увеличивающийся спрос на подержанные ТС", — пояснил директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахования" Александр Харагезов.

Большая часть угонов по стране приходится на два крупнейших мегаполиса: Москву и Санкт-Петербург, отметили в "РЕСО-Гарантии".