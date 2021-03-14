МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Уже завтра — 15 марта — в России снова вырастут рекомендованные розничные цены на автомобили Lada. Это уже второе повышение с начала этого 2021 года, пишет "Лада Онлайн".

"Автоваз" поднимает цены в среднем на 11-20 тысяч рублей за машину.

В частности, модель Lada Granta вырастет в цене на 11 тысяч рублей.

Универсал Largus — на 14 тысяч.

За трехдверную версию Lada Niva Legend придется заплатить на 8 тысяч рублей больше.

Больше всего — на 20 тысяч рублей — выросли цены на Lada Vesta.

Напомним, что в январе этого года продукция бренда Lada подорожала в среднем на 2%. Это от 10 до 39 тысяч рублей.