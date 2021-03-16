МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Группа парламентариев от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности для автолюбителей, застраховавших свой автомобиль, возмещать вред, причиненный их автомобилю коммунальными службами, по полису ОСАГО, сообщил во вторник один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Россиянам рассказали, что нужно знать о страховании ОСАГО в 2021 году

Изменения предлагаются в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

"В последние годы наблюдается тенденция роста количества водителей, не желающих приобретать полис ОСАГО. Одной из причин является недостаточная защищенность владельцев данного полиса, пострадавших от тех или иных непредвиденных ситуаций на дороге или во дворах", — отмечается в пояснительной записке к проекту. Речь идет о ситуациях, когда автомобили повреждаются "из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия (ям и выбоин), неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев", то есть в результате "незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, а также организаций коммунального комплекса".

Авторы проекта отмечают, что даже если такие организации признают свою вину, автовладельцы вынуждены самостоятельно нести бремя по взысканию с них причиненного вреда в судебном порядке. "Те дела, которые дошли до судов, тянутся месяцами, что создает излишнюю нагрузку на судебную систему. Анализ показывает, что среднее время рассмотрения подобных дел составляет почти 9 месяцев", — говорится в документах к проекту.

В таких конфликтных ситуациях авторы предлагают использовать отлаженный механизм возмещения вреда по полису ОСАГО.

"Законопроектом предлагается внести изменение в закон… согласно которому вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, и организаций коммунального комплекса, подлежит возмещению застраховавшим гражданскую ответственность потерпевшего страховщиком, который в дальнейшем в порядке регресса взыскивает суммы осуществленного потерпевшему страхового возмещения с виновных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса", — отмечается в пояснительной записке.

Авторы уверены, что принятие законопроекта "значительно повысит уровень доверия к данному виду обязательного страхования, а также обеспечит дополнительную защищенность наших водителей". Кроме того, такое нововведение не приведет к убыткам страховых компаний "в связи с тем, что выплаченные пострадавшим компенсации в возмещение вреда в порядке регресса будут полностью возмещены страховой компании причинителем вреда".