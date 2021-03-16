ЛОНДОН, 16 мар — ПРАЙМ. Крупнейшие британские автопроизводители призвали правительство Великобритании отложить введение запрета на использование автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями из-за риска падения продаж и сокращения рабочих мест, передает издание Guardian. Автопроизводители США поддержали план Байдена о переходе на электромобили

Согласно планам правительства Великобритании, запрет на продажу новых легковых и грузовых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями будет введен к 2030 году, что на 10 лет раньше, чем изначально планировалось. Гибридные автомобили будет разрешено продавать до 2035 года.

По данным Guardian, против более раннего введения запрета выступили такие компании, как BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover и McLaren.

По оценкам британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), запрет к 2030 году приведет к падению продаж автомобилей в Великобритании с 2,3 миллиона в 2025 году до 800 тысяч. В случае если запрет будет введен к 2035 году, то продажи сократятся примерно до 1,2 миллиона единиц по сравнению с более чем 2 миллиона при запрете в 2040 году.