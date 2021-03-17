МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россиянам, которые хотят снизить расход бензина у своих автомобилей, стоит тщательно выбирая маршрут и время поездки, следить за скоростью и манерой езды, контролировать массу автомобиля, а также вовремя проходить техобслуживание, посоветовали РИА Новости эксперты "СберАвто". Цены на бензин на московских АЗС растут 13 недель подряд

"Тщательно выбирайте маршрут и время поездки. Расход топлива в пробках выше, поэтому старайтесь выбирать не пиковое время для маршрута или объезжать пробки. Даже небольшой крюк, но без пробок, поможет снизить расход топлива", — советуют эксперты.

Расход топлива зависит от скорости движения автомобиля: если ехать слишком медленно или слишком быстро – топлива уходит больше. Скорость движения, при которой расходуется минимум топлива, – 60 километров в час для города и 90 километров в час для трассы. При этом стоит следить и за манерой езды — резкие разгоны или торможения также увеличивают потребление бензина.

Необходимо всегда вовремя проходить техобслуживание, поскольку техническое состояние автомобиля и, в особенности, двигателя, трансмиссии и ходовой части оказывает заметное влияние на расход топлива. К примеру, при использовании загрязненного воздушного фильтра расход топлива может возрастать до 20%. Также не стоит экономить на качестве топлива — заправка плохим бензином или некачественным дизелем может увеличить расход топлива или привести к поломке автомобиля.

Автомобилисту, который хочет сэкономить на топливе, стоит контролировать массу автомобиля, ведь чем больше нагружена машина, тем больше она потребляет бензина. Кроме того, не стоит без надобности включать кондиционер — он тоже сжигает топливо.

Наконец, автолюбителям стоит подумать о переходе на газомоторное топливо. "Это одно из экологичных решений, которое позволит снизить затраты на бензин и дизель. Однако переоборудование автомобиля может оказаться дорогостоящим, а существенная экономия достигается при пробеге не менее 20 000 км в год", — добавили эксперты.