МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в феврале из-за пандемии коронавируса упали на 19,3% в годовом выражении, до 771,5 тысячи машин, и это самый низкий показатель за февраль за всю историю наблюдений с 2013 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Эксперты дали советы автомобилистам, как снизить расход бензина

"В прошлом месяце все четыре основных рынка ЕС зафиксировали снижение. Наименьшее падение продемонстрировала Италия (-12,3%), тогда как другие рынки столкнулись с более сильным падением: Германия (-19%), Франция (-20,9%) и Испания (-38,4%)", — уточняет организация, отмечая, что сильное давление на спрос продолжают оказывать меры сдерживания COVID и неопределенность, связанная с этим.

В частности, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей французского автопроизводителя Stellantis (бывших Fiat и PSA) за месяц сократились в годовом выражении на 21,7%, Volkswagen Group — на 17,4%, группы Renault — на 27,9%.

Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в феврале упали в 2,2 раза в годовом выражении — до 96 машин. За первые два месяца показатель сократился по сравнению с показателем годичной давности в 2,5 раза, до 157 штук. "АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены

Всего же за оба первых месяца текущего года продажи новых легковых автомобилей в ЕС снизились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 21,7%, до 1,5 миллионов. "Пока что в этом году спрос упал на всех основных рынках. Сильнее всего пострадала Испания, где продажи сократились почти вдвое (-44,6%) по сравнению с прошлым годом, за ней следуют Германия (-25,1%), Франция (-14,2%) и Италия (-13,1%)", — поясняет организация.

В начале февраля ACEA выпустила прогноз, согласно которому продажи автомобилей в ЕС начнут восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса и вырастут на 10% по итогам текущего года.