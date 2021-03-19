МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Покупатели электрокаров американского производителя Tesla Model 3 на крупнейшем европейском рынке — в Великобритании — будут вынуждены больше платить за свои покупки, так как власти страны урезали субсидии на покупку экологичных машин, сообщает Bloomberg. Как в России изменится сдача экзамена на права с 1 апреля

Итак, транспортные власти Великобритании снизили льготы на покупку электромобилей, фургонов и грузовиков с 3 тысяч до 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около $3 491).

Это решение может обернуться для американского автогиганта проблемами и подорвать позиции Tesla на британском рынке.

В частности, цены на Tesla Model 3 теперь начинаются от 40 490 фунтов стерлингов (выше $56 тысяч).

Власти "Туманного альбиона" пытаются заткнуть дыру в финансировании ряда отраслей, в том числе автомобильной, которая образовалась из-за пандемии коронавируса. В частности, правительство считает, что покупатели более дорогих электромобилей смогут и без субсидий позволить себе купить их.