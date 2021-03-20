МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Уже с 1 мая текущего 2021 года в России изменятся правила покупки автомобилей с пробегом, пишет Autonews.ru.

С этой даты россияне смогут покупать и продавать автомобили через интернет. Такая опция заключения сделки и подписания договора появится на портале Госуслуг.

По мнению экспертов, это упросит проверку чистоты истории машины, но есть некоторые нюансы.

Итак, согласно новому приказу Минцифры (вступит в действие 1 мая), в России будет разрешено заключать и расторгать договоры купли-продажи автомобилей на сайте Госуслуг.

Пользователи смогут через портал подписывать документы, создавая электронную подпись. Также они смогут отправлять документы на регистрацию третьим лицам — а именно, в ГИБДД.

Издание поясняет, что проводить сделки в режиме онлайн можно и сейчас, это прописано ст. 160 Гражданского кодекса. Однако без такого инструмента, как Госуслуги, физические лица предпочитали оформлять все документы лично.

"Новый сервис должен помочь в проверке собственника автомобиля и исключить некоторые риски", — поясняют авторы материала.

Продажа и покупка машин на Госуслугах доступна только физическим лицам и только в сегменте автомобилей с пробегом, рассказал в беседе с Autonews.ru директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.

"Ни юридическое лицо, ни официальный дилер, не смогут выступать стороной сделки, ведь личный кабинет на Госуслугах открыть может только физлицо", — рассказал он.

Для совершения такой сделки продавцу нужно будет собрать полный пакет документов на автомобиль: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале Госуслуг.

"Прежде чем заключать сделку, продавец должен решить, сохранит он госномера автомобиля за собой, или же продаст их вместе с автомобилем. В первом случае нужно будет написать заявление в ГИБДД и оставить номера на хранение до регистрации следующего автомобиля". — добавляет издание.

"Мы не видим серьезных рисков оформления договора купли-продажи через Госуслуги. Однако документ заверяется электронной подписью. Есть вероятность, что в случае мошеннических действий с ЭЦП (электронной цифровой подписью) можно приобрести в коммерческой организации даже с копией паспорта или назвав номер СНИЛС. Таким образом, в теории недобросовестные граждане могут даже продать чужой автомобиль без ведома владельца. На практике мы не ожидаем подобных ситуаций", — добавляет Желобов.