МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В России уже больше месяца — с 1 февраля — вступили в силу изменения правил тюнинга авто. С 1 июля начнет работать новый ГОСТ, который регулирует требования к единичным транспортным средствам.

О том, как теперь без штрафов установить багажник на крышу, пишет газета "Известия".

Процедура внесения изменений в конструкцию автомобиля ужесточена в России с 1 февраля. Теперь вносить заключения испытательных лабораторий в электронный реестр Минэкономразвития — обязательно. Без наличия записи в реестре получить разрешение на тюнинг будет нельзя, а за покупку документов в лаборатории грозит штраф в 400 тысяч рублей.

Также 1 июля вступит в силу ГОСТ 33670. В нем описываются новые требования к единичным транспортным средствам.

Итак, если владелец машины хочет поставить на свой автомобиль какие-либо дополнительные элементы, он должен вначале ознакомиться со списком добавлений, для которых необходимо согласование.

Как правило, это:

нештатные двигатели,

подвеска,

дополнительная светотехника,



шины любых нештатных размеров.



замена системы выхлопа,



светодиодные или ксеноновые лампы взамен галогеновых.



компоненты, которых не было в изначальной комплектации, а именно газобаллонное оборудование, фаркопы, декоративные части кузова, оборудование для внедорожников.

При этом легкосъемные конструкции, такие как багажник, регистрировать не нужно. Но есть нюанс: если крепления для багажника не предусмотрены конструкцией, регистрировать такую переделку всё же придется, сообщил изданию вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин.

КАК УЗАКОНИТЬ ПРАВКИ

"Первое звено — лаборатория, она проводит предварительную техническую экспертизу, причем часто можно обратиться онлайн: отправляете через почту список документов на авто, планируемые изменения и сертификаты на устанавливаемые компоненты. Полученный документ через портал госуслуг владелец отправляет в ГИБДД. К эксперту нужно приехать один раз, в самом конце", — пояснил эксперт.

Также обязательно нужно пройти техосмотр и получить заключение.

"К примеру, в случае с ГБО проверят отсутствие утечки газа, токсичность выхлопа. Затем следует приехать в ГИБДД и получить отметки в ПТС и СТС. Стоимость прохождения всей этой процедуры — около 12 тысяч рублей", — пишет издание.