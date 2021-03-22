Названы безобидные поступки водителей, за которые можно получить штраф
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российские водители пользуются собственным языком коммуникации во время движения.
Однако за такие привычные для автовладельцев действия, как моргнуть дальним светом, прося уступить дорогу либо предупреждая встречный поток машин о стоящем впереди экипаже ДПС, могут обернуться штрафом.
Издание Auto.ru перечислило ситуации, когда действия, считающиеся привычными, которые могут привести к штрафу.
- Моргнуть дальним светом, предупреждая о засаде ГИБДД. Это действие действительно может обернуться штрафом, потому что в Правилах дорожного движения прямого запрета на предупреждение едущих навстречу водителей нет.
Казалось бы, что не запрещено, то разрешено, пишет издание. Но в правилах говорится, что дальний свет должен быть переключён на ближний в нескольких случаях. В населённых пунктах, если дорога освещена. При встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 метров до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого. В любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.
Штраф может составить 500 рублей.
- Поморгать дальним, чтобы уступили дорогу.
"В правилах чётко прописано, что для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним может подаваться ещё и световой сигнал, представляющий собой кратковременное переключение фар с ближнего на дальний свет. Но только вне населённых пунктов. Так что, если всё-таки встречных, которых можно ослепить, не было, то водитель пользовался фарами по правилам: он предупредил об обгоне. А мог он его совершить или нет — это уже другой вопрос", — пишет автор статьи.
- Поблагодарил "аварийкой".
Мигнуть аварийкой в знак благодарности или извиниться за ошибку считается хорошим тоном и давно вошло в практику. Но изданию в ГИБДД пояснили, запретов на включение аварийной сигнализации в ПДД не предусмотрено. Однако в ситуации, когда за использование аварийной сигнализации всё же можно получить штраф, существуют. Например, при остановке автомобиля в неположенном месте, даже если такая остановка вынужденная. В этой ситуации должна быть включена аварийная сигнализация и — обязательно! — выставлен знак. Если знак не выставлен, то получить штраф по статье 12.20 вполне реально.
- Левый поворотник перед выездом на круг.
Водители при выезде на круг часто включают сразу левый поворотник, так как они вклиниваются в поток, который движется слева. "Особенно логично это для тех, кто не собирается воспользоваться первым съездом с круга. Но нюанс в том, что машина при выезде на круг совершает именно правый поворот. И в этой ситуации водитель должен сначала включить правый поворотник, а затем, выехав на круг, переключиться на левый", — пишет издание.
За такое нарушение предусмотрено наказание частью 1 статьи 12.14 КоАП "Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой". За это водителю могут вынести предупреждение или выписать штраф в размере 500 рублей.
- Использование нештатного навигатора.
Штраф в 500 рублей могут получить водители, которые крепят разные гаджеты — навигаторы, видеорегистраторы, радар-детекторы — прямо к лобовому стеклу.
- Прогрев машины
"Зимой машины часто прогревают прямо во дворах. И хотя большинство автопроизводителей уже не просят прогревать двигатели перед эксплуатацией, многие водители продолжают этим заниматься. Часто можно увидеть и транспорт, который ожидает пассажиров во дворе и стоит с работающим двигателем. Ну а если в машине есть автозапуск, то встретить её утром работающей на полную катушку — проще простого", — пишет журнал.
Однако греть машину дольше 5 минут во дворе нельзя, за это могут выписать штраф в размере 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — в 3 000 рублей. Согласно статье 12.28 КоАП.
https://1prime.ru/auto/20210322/833294084.html