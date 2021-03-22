МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российские водители пользуются собственным языком коммуникации во время движения.

Однако за такие привычные для автовладельцев действия, как моргнуть дальним светом, прося уступить дорогу либо преду­преждая встречный поток машин о стоящем впереди экипаже ДПС, могут обернуться штрафом.

Издание Auto.ru перечислило ситуации, когда действия, считающиеся привычными, которые могут привести к штрафу.

Моргнуть дальним светом, предупреждая о засаде ГИБДД. Это действие действи­тельно может обернуться штрафом, потому что в Правилах дорожного движения прямого запрета на преду­преждение едущих навстречу водителей нет.

Казалось бы, что не запрещено, то разрешено, пишет издание. Но в правилах говорится, что дальний свет должен быть переключён на ближний в нескольких случаях. В населённых пунктах, если дорога освещена. При встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 метров до транс­портного средства, а также и при большем, если водитель встречного транс­портного средства периодиче­ским пере­ключе­нием света фар покажет необходимость этого. В любых других случаях для исключения возмож­ности ослепления водителей как встречных, так и попутных транс­портных средств.

Штраф может составить 500 рублей.

Поморгать дальним, чтобы уступили дорогу.



"В правилах чётко прописано, что для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним может подаваться ещё и световой сигнал, пред­ставляющий собой кратко­временное пере­ключение фар с ближнего на дальний свет. Но только вне населённых пунктов. Так что, если всё-таки встречных, которых можно ослепить, не было, то водитель пользовался фарами по правилам: он предупредил об обгоне. А мог он его совершить или нет — это уже другой вопрос", — пишет автор статьи.

Поблагодарил "аварийкой".



Мигнуть аварийкой в знак благодарности или извиниться за ошибку считается хорошим тоном и давно вошло в практику. Но изданию в ГИБДД пояснили, запретов на включение аварийной сигнали­зации в ПДД не преду­смотрено. Однако в ситуации, когда за использование аварийной сигнали­зации всё же можно получить штраф, существуют. Например, при остановке авто­мобиля в неположенном месте, даже если такая остановка вынужденная. В этой ситуации должна быть включена аварийная сигнализация и — обязательно! — выставлен знак. Если знак не выставлен, то получить штраф по статье 12.20 вполне реально.

Левый поворотник перед выездом на круг.

Водители при выезде на круг часто включают сразу левый поворотник, так как они вклини­ваются в поток, который движется слева. "Особенно логично это для тех, кто не собирается восполь­зоваться первым съездом с круга. Но нюанс в том, что машина при выезде на круг совер­шает именно правый поворот. И в этой ситуации водитель должен сначала включить правый поворотник, а затем, выехав на круг, пере­ключиться на левый", — пишет издание.

За такое наруше­ние преду­смотрено наказание частью 1 статьи 12.14 КоАП "Невыпол­нение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, пере­строением, поворотом, разворотом или остановкой". За это водителю могут вынести преду­преждение или выписать штраф в размере 500 рублей.

Использование нештатного навигатора.



Штраф в 500 рублей могут получить водители, которые крепят разные гаджеты — навигаторы, видеорегистраторы, радар-детекторы — прямо к лобовому стеклу.

Прогрев машины

"Зимой машины часто прогревают прямо во дворах. И хотя большинство авто­произво­дителей уже не просят прогревать двигатели перед эксплу­атацией, многие водители продол­жают этим заниматься. Часто можно увидеть и транспорт, который ожидает пассажиров во дворе и стоит с работающим двигателем. Ну а если в машине есть автозапуск, то встретить её утром работающей на полную катушку — проще простого", — пишет журнал.

Однако греть машину дольше 5 минут во дворе нельзя, за это могут выписать штраф в размере 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — в 3 000 рублей. Согласно статье 12.28 КоАП.