МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российские водители пользуются собственным языком коммуникации во время движения.

Однако за такие привычные для автовладельцев действия, как моргнуть дальним светом, прося уступить дорогу либо преду­преждая встречный поток машин о стоящем впереди экипаже ДПС, могут обернуться штрафом.

Издание Auto.ru перечислило ситуации, когда действия, считающиеся привычными, которые могут привести к штрафу.

  • Моргнуть дальним светом, предупреждая о засаде ГИБДД. Это действие действи­тельно может обернуться штрафом, потому что в Правилах дорожного движения прямого запрета на преду­преждение едущих навстречу водителей нет.

Казалось бы, что не запрещено, то разрешено, пишет издание.  Но в правилах говорится, что дальний свет должен быть переключён на ближний в нескольких случаях. В населённых пунктах, если дорога освещена. При встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 метров до транс­портного средства, а также и при большем, если водитель встречного транс­портного средства периодиче­ским пере­ключе­нием света фар покажет необходимость этого. В любых других случаях для исключения возмож­ности ослепления водителей как встречных, так и попутных транс­портных средств.

Штраф может составить 500 рублей.

  • Поморгать дальним, чтобы уступили дорогу.

"В правилах чётко прописано, что для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним может подаваться ещё и световой сигнал, пред­ставляющий собой кратко­временное пере­ключение фар с ближнего на дальний свет. Но только вне населённых пунктов. Так что, если всё-таки встречных, которых можно ослепить, не было, то водитель пользовался фарами по правилам: он предупредил об обгоне. А мог он его совершить или нет — это уже другой вопрос", — пишет автор статьи.

  • Поблагодарил "аварийкой".

Мигнуть аварийкой в знак благодарности или извиниться за ошибку считается хорошим тоном и давно вошло в практику. Но изданию в ГИБДД пояснили, запретов на включение аварийной сигнали­зации в ПДД не преду­смотрено. Однако в ситуации, когда за использование аварийной сигнали­зации всё же можно получить штраф, существуют. Например, при остановке авто­мобиля в неположенном месте, даже если такая остановка вынужденная. В этой ситуации должна быть включена аварийная сигнализация и — обязательно! — выставлен знак. Если знак не выставлен, то получить штраф по статье 12.20 вполне реально.

  • Левый поворотник перед выездом на круг.

Водители при выезде на круг часто включают сразу левый поворотник, так как они вклини­ваются в поток, который движется слева. "Особенно логично это для тех, кто не собирается восполь­зоваться первым съездом с круга. Но нюанс в том, что машина при выезде на круг совер­шает именно правый поворот. И в этой ситуации водитель должен сначала включить правый поворотник, а затем, выехав на круг, пере­ключиться на левый", — пишет издание.

За такое наруше­ние преду­смотрено наказание частью 1 статьи 12.14 КоАП "Невыпол­нение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, пере­строением, поворотом, разворотом или остановкой". За это водителю могут вынести преду­преждение или выписать штраф в размере 500 рублей.

  • Использование нештатного навигатора.

Штраф в 500 рублей могут получить водители, которые крепят разные гаджеты — навигаторы, видеорегистраторы, радар-детекторы — прямо к лобовому стеклу.

  • Прогрев машины

"Зимой машины часто прогревают прямо во дворах. И хотя большинство авто­произво­дителей уже не просят прогревать двигатели перед эксплу­атацией, многие водители продол­жают этим заниматься. Часто можно увидеть и транспорт, который ожидает пассажиров во дворе и стоит с работающим двигателем. Ну а если в машине есть автозапуск, то встретить её утром работающей на полную катушку — проще простого", — пишет журнал.

Однако греть машину дольше 5 минут во дворе нельзя, за это могут выписать штраф в размере 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — в 3 000 рублей. Согласно статье 12.28 КоАП.