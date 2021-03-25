2021-03-25T02:16:56+03:00
2021-03-25T02:16:56+03:00
2021-03-25T02:16:56+03:00
2021
https://1prime.ru/auto/20210325/833314380.html
Более 40% автовладельцев в России хотят продать свою машину
Авто
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более 40% имеющих автомобиль россиян в текущем году планируют продать его, при этом треть уже продавших свою машину потратили на заключение сделки не более трех дней, рассказали... ПРАЙМ, 25.03.2021
новости, бизнес, общество , авто
https://1prime.ru/images/83305/37/833053702.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83305/37/833053702.jpg
https://1prime.ru/images/83305/37/833053701.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83305/37/833053701.jpg
https://1prime.ru/images/83305/36/833053689.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83305/36/833053689.jpg
https://1prime.ru/business/20210314/833203017.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Более 40% имеющих автомобиль россиян в текущем году планируют продать его, при этом треть уже продавших свою машину потратили на заключение сделки не более трех дней, рассказали РИА Новости по итогам исследования в сервисе "СберАвто".
"По результатам опроса 42% россиян планируют продать свой автомобиль в этом году", — пишут эксперты. Остальные 58% либо не планируют продажу, либо пока не определились с планами.
Респонденты также поделились своим опытом продажи авто, рассказав о сроках сделки и основных сложностях, с которыми столкнулись в процессе. Так, 30% опрошенных потратили на продажу автомобиля месяц или больше, 19% граждан заключили сделку за две недели, а еще 18% успели продать авто за 4-7дней. При этом 33% россиян удалось продать автомобиль в течение трех дней.
Чуть более четверти россиян (27%) оказались недовольны сроком продажи авто. А около трети участников опроса (32%) заявили, что хотели бы продать свой автомобиль подороже.
Сервис проводил исследование в марте 2021 года, в нем приняли участие 1375 человек.