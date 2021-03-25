МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Более 40% имеющих автомобиль россиян в текущем году планируют продать его, при этом треть уже продавших свою машину потратили на заключение сделки не более трех дней, рассказали РИА Новости по итогам исследования в сервисе "СберАвто". Как купить авто в салоне по реальной цене, обойдя все накрутки

"По результатам опроса 42% россиян планируют продать свой автомобиль в этом году", — пишут эксперты. Остальные 58% либо не планируют продажу, либо пока не определились с планами.

Респонденты также поделились своим опытом продажи авто, рассказав о сроках сделки и основных сложностях, с которыми столкнулись в процессе. Так, 30% опрошенных потратили на продажу автомобиля месяц или больше, 19% граждан заключили сделку за две недели, а еще 18% успели продать авто за 4-7дней. При этом 33% россиян удалось продать автомобиль в течение трех дней.

Чуть более четверти россиян (27%) оказались недовольны сроком продажи авто. А около трети участников опроса (32%) заявили, что хотели бы продать свой автомобиль подороже.

Сервис проводил исследование в марте 2021 года, в нем приняли участие 1375 человек.