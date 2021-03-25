МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россияне назвали главные сложности, с которыми они столкнулись при продаже автомобиля: назвать правильную цену за свою машину, не потратить слишком много времени на показ и не дать покупателю себя обмануть, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто". Назван порядок действий при получении штрафа за проданный автомобиль

"Среди главных сложностей продажи авто россияне назвали оценку: респондентам было сложно понять, насколько указанная цена была актуальна рынку. Так ответили 32% опрошенных", — сообщили эксперты сервиса.

Чуть более четверти автовладельцев (26%) указали, что потратили слишком много времени на показ своей машины. Еще 14% респондентов переживали, что покупатель может их обмануть, а 12% опрошенных не понравилось общаться с незнакомыми людьми.

Около 11% россиян испытывают дискомфорт при оплате наличными, а 5% граждан было сложно разобраться в процессе продажи и документах.

Более половины автовладельцев (51%) при продаже автомобиля готовы воспользоваться услугами личного помощника. Около 43% респондентов намерены обратиться к помощнику, чтобы безопасно провести оплату по безналичному расчету, 37% нуждаются в нем для переговоров с покупателем, а 32% необходимо личное сопровождение на сделке.

Сервис проводил исследование в марте 2021 года, в нем приняли участие 1375 человек.