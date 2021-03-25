Аналитики выяснили, какую деталь чаще всего меняют в новой машине
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Большинство водителей, которые сразу после покупки хотят что-то усовершенствовать в своей новой машине, чаще всего начинают с колес, показало исследование сервиса "Авто.ру", с которым ознакомилось РИА Новости.
Сервис опросил около 1 тысячи пользователей в России и выяснил, что 75% из них дорабатывают свои автомобили после покупки.
"Большинство делают "апгрейд" колёс: об этом заявили 22% пользователей. Такую позицию можно назвать разумной, ведь хорошие покрышки — важный элемент безопасности, а грамотный подбор дисков поможет продлить жизнь подвеске и уменьшить расход топлива", — рассказали аналитики.
Кроме того, каждый десятый в первую очередь едет на тонировку, устанавливает или меняет аудиосистему и делает шумоизоляцию. В приоритетах у водителей также защита кузова от внешних повреждений: 7% респондентов предпочитают сначала обработать машину "антикором" или наклеить антигравийную пленку.
Четверть опрошенных выбрали несколько пунктов из списка обновлений. Они, например, ставят сигнализацию, тонируют заднее стекло и ставят защитную сетку на решетку радиатора. Лишь 3% сразу после покупки автомобиля дорабатывают технику (двигатель, трансмиссию, подвеску и так далее), либо внешнюю и внутреннюю эстетику. Устанавливают багажник на крышу или рейлинги также только 3% автомобилистов. И всего 2% опрошенных докупают фаркоп и оборудование для офф-роуда.
Примечательно, что 45% автовладельцев предпочитают дорабатывать свои машины самостоятельно. А большинство тех, кто выбирают довериться профессионалам (33% респондентов) обращаются в сторонние сервисы, потому что те же услуги здесь обойдутся дешевле, чем у дилера. К услугам официальных сервисов прибегают 24% респондентов. Остальные устанавливают дополнительное оборудование непосредственно у производителя.
https://1prime.ru/auto/20210325/833316169.html