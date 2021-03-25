МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Большинство водителей, которые сразу после покупки хотят что-то усовершенствовать в своей новой машине, чаще всего начинают с колес, показало исследование сервиса "Авто.ру", с которым ознакомилось РИА Новости. Россияне назвали главные сложности при продаже автомобиля

Сервис опросил около 1 тысячи пользователей в России и выяснил, что 75% из них дорабатывают свои автомобили после покупки.

"Большинство делают "апгрейд" колёс: об этом заявили 22% пользователей. Такую позицию можно назвать разумной, ведь хорошие покрышки — важный элемент безопасности, а грамотный подбор дисков поможет продлить жизнь подвеске и уменьшить расход топлива", — рассказали аналитики.

Кроме того, каждый десятый в первую очередь едет на тонировку, устанавливает или меняет аудиосистему и делает шумоизоляцию. В приоритетах у водителей также защита кузова от внешних повреждений: 7% респондентов предпочитают сначала обработать машину "антикором" или наклеить антигравийную пленку. Автоэксперт назвал неожиданные способы сэкономить на бензине

Четверть опрошенных выбрали несколько пунктов из списка обновлений. Они, например, ставят сигнализацию, тонируют заднее стекло и ставят защитную сетку на решетку радиатора. Лишь 3% сразу после покупки автомобиля дорабатывают технику (двигатель, трансмиссию, подвеску и так далее), либо внешнюю и внутреннюю эстетику. Устанавливают багажник на крышу или рейлинги также только 3% автомобилистов. И всего 2% опрошенных докупают фаркоп и оборудование для офф-роуда.

Примечательно, что 45% автовладельцев предпочитают дорабатывать свои машины самостоятельно. А большинство тех, кто выбирают довериться профессионалам (33% респондентов) обращаются в сторонние сервисы, потому что те же услуги здесь обойдутся дешевле, чем у дилера. К услугам официальных сервисов прибегают 24% респондентов. Остальные устанавливают дополнительное оборудование непосредственно у производителя.