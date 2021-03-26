ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 26 мар — ПРАЙМ. Производство российского компактного электромобиля Zetta должно начаться до конца 2021 года, а конкретные сроки зависят от завершения опытно-конструкторских работ, сообщил в пятницу журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Россияне стали покупать меньше автомобилей в кредит

В начале сентября прошлого года гендиректор Zetta Денис Щуровский говорил РИА Новости, что старт производства российского компактного электромобиля перенесен на срок после 2020 года из-за отказа Фонда развития промышленности (ФРП) выделить предприятию льготный кредит на 100 миллионов рублей.

"До конца года начнут производство. Все зависит от того, как завершатся опытно-конструкторские работы", — сказал Мантуров в пятницу.

В Минпромторге РФ сообщили, что ведомство уже предоставило производителю Zetta субсидию на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но не уточнили ее сумму. Россияне назвали главные сложности при продаже автомобиля

Zetta — компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. Компания сообщала, что по количеству деталей машина на 99% российская, лишь батарея импортируется из Китая, однако ее стоимость настолько высока, что в стоимостном выражении локализация составляет порядка 50% и более в зависимости от емкости.

Мантуров ранее в пятницу в рамках поездки в Тольятти прокатился на опытном образце Zetta. Он назвал управление достаточно комфортным, но отметил, что нужно еще поработать, в частности, над шумоизоляцией и интерьером.