МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В России больше года назад вступила в силу возможность ставить на учет купленные автомобили через автодилеров, но эта схема так и не заработала, пишет Аutonews.ru.

Постановка транспортных средств на учет в ГИБДД через автодилеров, широко анонсированная ранее, пока не сработала, отмечает издание.

"Спустя более чем год после вступления в силу постановления правительства о регистрации транспортных средств, оказалось, что дилеры не спешат получать статус уполномоченных организаций, проводить обучение сотрудников и оформлять документы", — отмечает автор статьи.

Те из дилеров, кто оформил необходимый статус, просто им не пользуется.

Причина: в случае постановки машин на учет в ГИБДД через дилера компания по сути начинает оказывать госуслугу с регламентированной стоимостью. Пошлина составляет 500 рублей.

Стоимость таблички с госномером тоже фиксированная: 2 тысячи рублей на легковой автомобиль и 1,5 тысячи рублей за номер для мотоциклов и прицепов.



Вместо этого, отметили в беседе с изданием автомобилисты, автосалоны просят за оказание такой услуги по 15-20 тысяч рублей.

В результате покупателям, как и раньше, приходится тратить время на регистрацию в ГИБДД.

Другая проблема: официально у владельцев на получение госномеров есть 10 дней. Но оставить новую машину, например, в Москве в зоне платной парковки без риска эвакуации невозможно. Основание для эвакуации: антитеррористические нормы.