Россиянам рассказали, как теперь сдавать экзамен на права
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. С 1 апреля 2021 года в России изменятся правила проведения практических экзаменов на получение водительского удостоверения.
Новый административный регламент уже опубликован, отмечает Аutonews.ru.
Самым важным для россиян изменением станет объединение двух частей тестирования в одно. Если раньше сначала сдавали этап на закрытой площадке, а потом в городе, то останется только испытание в условиях реального дорожного движения.
В Госавтоинспекции ответили на вопрос издания о новшествах в сдаче экзамена после первого апреля.
В частности, после отмены "площадки" придется сдавать четыре новых упражнения.
Теперь отдельно демонстрировать навыки вождения на закрытой площадке или территории автодрома теперь не придется. Все задания адаптированы для проверки в условиях города, на участках, где нет транзитного транспорта.
Если дорожная обстановка не будет позволять проверить определенные навыки, то инспектор может принять решение переместиться в более подходящее место. "Например, если на пути возникнет пробка, кандидату предложат заехать на территорию с ограниченным доступом, где нет интенсивного трафика", — отмечает издание.
ЧТО ИСЧЕЗНЕТ
Сотрудники ГИБДД не смогут в условиях города проверять упражнение "змейка", также исчезнет поворот на 90 градусов.
Останутся четыре обязательных упражнения:
- движение на уклоне,
- разворот в ограниченном пространстве,
- въезд в бокс задним ходом,
- параллельная парковка.
Эти навыки можно проверить в условиях города.
Экзамен будет считаться сданным только при выполнении всех элементов.
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