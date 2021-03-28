МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. С 1 апреля 2021 года в России изменятся правила проведения практических экзаменов на получение водительского удостоверения. Эксперты рассказали о камне преткновения между дилерами и ГИБДД

Новый административный регламент уже опубликован, отмечает Аutonews.ru.

Самым важным для россиян изменением станет объединение двух частей тестирования в одно. Если раньше сначала сдавали этап на закрытой площадке, а потом в городе, то останется только испытание в условиях реального дорожного движения.

В Госавтоинспекции ответили на вопрос издания о новшествах в сдаче экзамена после первого апреля.

В частности, после отмены "площадки" придется сдавать четыре новых упражнения.

Теперь отдельно демонстрировать навыки вождения на закрытой площадке или территории автодрома теперь не придется. Все задания адаптированы для проверки в условиях города, на участках, где нет транзитного транспорта.

Если дорожная обстановка не будет позволять проверить определенные навыки, то инспектор может принять решение переместиться в более подходящее место. "Например, если на пути возникнет пробка, кандидату предложат заехать на территорию с ограниченным доступом, где нет интенсивного трафика", — отмечает издание.

ЧТО ИСЧЕЗНЕТ

Сотрудники ГИБДД не смогут в условиях города проверять упражнение "змейка", также исчезнет поворот на 90 градусов.

Останутся четыре обязательных упражнения:

движение на уклоне,



разворот в ограниченном пространстве,



въезд в бокс задним ходом,

параллельная парковка.



Эти навыки можно проверить в условиях города.

Экзамен будет считаться сданным только при выполнении всех элементов.