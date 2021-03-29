МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями Общественной палаты Республики Алтай изучили, какое влияние на алкотестеры оказывают квас, кефир, кола и безалкогольное пиво.

Как пишет Autonews со ссылкой на результаты эксперимента, после употребления перечисленных напитков на алкотестерах наличие паров этанола не фиксируется.

"Все участники эксперимента убедились, что после употребления вышеперечисленных напитков результаты тестирования не показывают наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе, тем самым развеяв слухи, периодически возникающие в кругу автолюбителей", — сообщили представители ГИБДД.

Принимавшие в эксперименте люди сначала проходили проверку на алкотестере. После этого они выпивали по 300-500 миллилитров указанных напитков.

Весь этот процесс контролировали автоинспекторы.

Этим экспериментом сотрудники ГИБДД хотели развеять мифы, связанные с употреблением водителями кефира, колы и других безалкогольных напитков.