30 мар — Dow Jones / ПРАЙМ. Voltswagen. Так теперь будет называться в США немецкий автопроизводитель Volkswagen. Казалось бы, изменения невелики (буква "k" заменяется на "t"), однако они свидетельствуют о том, насколько серьезны намерения компании в сегменте электромобилей.

В понедельник Volkswagen случайно раскрыла планы о переименовании компании, о чем сообщили CNBC и USA Today. Хотя компания не ответила на просьбу о комментариях, осведомленные источники подтвердили изменение названия обоим изданиям.

Инвесторы на новости отреагировали положительно. Американские депозитарные расписки Volkswagen вчера подорожали на 5,2%. Более того, с начала года ее акции прибавили более 64%. Ранее в марте они резко выросли в цене после того, как компания озвучила более амбициозные цели в сегменте электромобилей.

Изменение названия – не единственный фактор, повлиявший на акции Volkswagen. Подспорьем для бумаг стало то, что аналитик Jefferies Филипп Ушуа в воскресенье повысил их рейтинг с "держать" до "покупать" и поднял их целевую стоимость с 235 до примерно 350 долларов.

У Volkswagen всегда были одни из самых амбициозных целей в сегменте электромобилей среди традиционных автопроизводителей. На сегодняшний день компания поставила целью к 2030 году добиться того, чтобы продажи электромобилей составляли примерно 50% ее суммарных продаж, тогда как ранее она планировала эту долю на уровне около 25%.

Эта цель достаточно честолюбива и в масштабах всей отрасли, учитывая, что Volkswagen является крупнейшим в мире автопроизводителем по удельному объему. Чтобы достичь этой цели, компании в 2030 году придется продать 5-6 млн полностью электрифицированных автомобилей – почти в 10 раз больше того, что в 2020 году продала Tesla, первопроходец в этом сегменте.

Если удастся продать так много электромобилей, это может спровоцировать каскадный эффект для других традиционных автопроизводителей. Конечный результат – более быстрое проникновение электромобилей на существующий авторынок.

General Motors и Ford Motor, как и Volkswagen, тоже объявили о своих новых целях в сегменте электромобилей. Акции обеих фирм с начала года подскочили более чем на 30%.

Акции Tesla с начала года, напротив, подешевели более чем на 13% под давлением роста процентных ставок и более низких, чем ожидалось, поставок в 1-м квартале. Они потеряли почти 30% с тех пор, как начала расти доходность 10-летних казначейских облигаций США.

Кроме того, на бумагах производителей электромобилей негативно сказался дефицит микрочипов для автомобильной отрасли. Акции NIO в пятницу подешевели более чем на 4% после того, как компания ухудшила прогноз по поставкам на 1-й квартал. Эти новости оказались негативными для бумаг всех производителей электромобилей.

Ford и GM подтвердили дефицит микросхем, назвав его многомиллиардным ударом по прибыли в 2021 году. Тем не менее их акции с начала года показывают прирост, и объясняется это парой причин: во-первых, акции GM и Ford не оцениваются как бумаги компаний с высоким ростом, но самое главное – у них разные с Tesla инвесторы.

Теперь, возможно, легче понять, как изменение всего одной буквы в названии может создать такой невероятный ажиотаж.

— Автор Al Root, allen.root@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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