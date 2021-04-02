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2021
https://1prime.ru/auto/20210402/833375734.html
"АвтоВАЗ" за три месяца увеличил продажи в России на 5,4%
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Российский "АвтоВАЗ" в первом квартале 2021 года увеличил продажи автомобилей Lada в России на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в марте — на... ПРАЙМ, 02.04.2021
новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" в первом квартале 2021 года увеличил продажи автомобилей Lada в России на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в марте — на 3%, сообщила компания.
"В марте 2021 года в России продано 33 779 легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada, что на 3% превышает результаты марта 2020 года. Продажи Lada за три месяца 2021 года составили 83 908 автомобилей, что на 5,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.