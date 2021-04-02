МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" в первом квартале 2021 года увеличил продажи автомобилей Lada в России на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в марте — на 3%, сообщила компания.

"В марте 2021 года в России продано 33 779 легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada, что на 3% превышает результаты марта 2020 года. Продажи Lada за три месяца 2021 года составили 83 908 автомобилей, что на 5,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.