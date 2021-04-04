МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В России подскочили цены на автомобили с пробегом, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов "Авто.ру". Названы условия падения рубля до новых исторических минимумов

В частности, пятилетний хэтчбек корейского бренда Kia Picanto сейчас обойдется в среднем на 6% дороже, чем в 2017 году, когда машина была новой.

Кроссовер Mazda CX-5 стал дороже на 5% по отношению к цене нового автомобиля пять лет назад.

На 4% стали дороже подержанные машины:

Renault Sandero,



Toyota Hilux,

Land Cruiser Prado.



Популярнейший Hyundai Creta — на 2%.

Как прокомментировал ситуацию заместитель гендиректора по продажам автомобилей с пробегом АО ABTODOM Владислав Хайновский, эта ситуация вызвана тем, что изменился подход к продажам. Если в 2017 году на первом месте была погоня за покупателями и выполнение планов продаж импортеров, а также начисление бонусов, то в прошлом 2020 году "продажи в минус" ушли в прошлое. К этому привели рост курсов валют, рост НДС и ставки утилизационного сбора.