2021-04-04T09:10:02+03:00
2021-04-04T09:10:02+03:00
2021-04-04T09:10:02+03:00
2021
https://1prime.ru/auto/20210404/833384003.html
В России подскочили цены на подержанные машины
Авто
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России подскочили цены на автомобили с пробегом, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов "Авто.ру". В частности, пятилетний хэтчбек корейского бренда Kia Picanto сейчас... ПРАЙМ, 04.04.2021
новости, бизнес, авто
https://1prime.ru/images/83329/40/833294061.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83329/40/833294061.jpg
https://1prime.ru/images/83329/40/833294060.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83329/40/833294060.jpg
https://1prime.ru/images/83329/40/833294058.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83329/40/833294058.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210404/833383635.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В России подскочили цены на автомобили с пробегом, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов "Авто.ру".
В частности, пятилетний хэтчбек корейского бренда Kia Picanto сейчас обойдется в среднем на 6% дороже, чем в 2017 году, когда машина была новой.
Кроссовер Mazda CX-5 стал дороже на 5% по отношению к цене нового автомобиля пять лет назад.
На 4% стали дороже подержанные машины:
- Renault Sandero,
- Toyota Hilux,
- Land Cruiser Prado.
Популярнейший Hyundai Creta — на 2%.
Как прокомментировал ситуацию заместитель гендиректора по продажам автомобилей с пробегом АО ABTODOM Владислав Хайновский, эта ситуация вызвана тем, что изменился подход к продажам. Если в 2017 году на первом месте была погоня за покупателями и выполнение планов продаж импортеров, а также начисление бонусов, то в прошлом 2020 году "продажи в минус" ушли в прошлое. К этому привели рост курсов валют, рост НДС и ставки утилизационного сбора.