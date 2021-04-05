МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Говорить о дефиците автомобилей в России неправильно, а рост потребления означает восстановление экономики, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Эксперт объяснил, почему грязный номер на автомобиле не обманет камеру

Ранее дилеры говорили о дефиците автомобилей. Так, впервые о нем на рынке новых машин они сообщили РИА Новости в августе, когда выяснилось, что посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении, а также карантинные ограничения и последовавшие за ними сезонные отпуска на автозаводах привели к тому, что крупным игрокам авторынка стало нечем торговать.

"Я вам скажу одно: говорить о том, что есть какой-то дефицит — это неправильно. По каким-то моделям, по каким-то категориям автомобилей всегда бывает повышенный спрос, и с учётом, скажем так, предиктивности дилера, который отвечает за реализацию той или иной продукции, он должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю", — сказал Мантуров.

Он считает, что дилеры должны формировать заранее заказ.

"Конечно, сам автопроизводитель тоже старается работать с рынком и анализировать, но это же все зависит ещё и от дилеров, которые находятся на местах. Поэтому это такая, скажем так, штатная абсолютно ситуация, а то, что потребление растет — это очень хорошо. Это значит, что экономика восстанавливается", — добавил министр.