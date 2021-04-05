МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В понедельник, 5 апреля в Москве вступили в силу изменения в правилах пользования платной парковкой.

В частности, изменился тариф на платную парковку на некоторых улицах.

Как сообщила начальник Управления развития парковочного пространства департамента столичного транспорта Мария Майорова, эти изменения коснулись всего 10% парковочных мест в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК).

Стоимость парковки изменят по результатам ее загруженности. На улицах, где занятость парковки превышала 90%, стоимость будет увеличена. В районах, где занятость парковки составляла менее 50%, стоимость снизится.

На ряде очень загруженных улиц стоимость парковки вырастет до 380 рублей в час в течение дня.

Также с 5 апреля в некоторых районах мегаполиса появятся места только для владельцев парковочных разрешений. Будет расширена география платных парковок.