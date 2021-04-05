МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких автомобилей на российском рынке в прошлом месяце упали на 6% после краткосрочного выхода в плюс в феврале текущего года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Поясняется, что в качестве основной причины падения продаж большинство дилеров называют ухудшающуюся доступность новых автомобилей. В частности, причина кроется и в нехватке чипов.

При этом в ближайшие месяцы, считают участники рынка, пострадает и спрос. Россияне в массовом сегменте уже сейчас начинают отказываться от покупок из-за роста цен на продукцию.

Что касается автоконцернов, за март свои продажи раскрыл лидер рынка — российский автозавод "Автоваз". Рост составил всего 3%, это 33,8 тысячси авто.

Несмотря на ожидания, что ситуация улучшится, доступность новых машин снизилась, говорят источники издания среди дилеров. Например, о нехватке машин говорят продавцы: