Части автовладельцев могут поднять тарифы ОСАГО
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Страховые компании вместе с Банком России (регулирует рынок страхования) и министерством финансов РФ обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника.
Страховые просят повысить тарифы для машин, работающих в такси, минимум на 60%.
По их мнению, это необходимо, чтобы выровнять убыточность в сегменте.
Напомним, что в сентябре прошлого 2020 года ЦБ расширил тарифный коридор и базовые ставки страхования ОСАГО.
- Для частных владельцев машин расширение составило 10%.
- для компаний — 20%,
- для такси — 30%.
Как рассказал один из собеседников издания, достаточность тарифов просела именно в сегменте такси. Средняя частота дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием такси — 31%. Для физлиц этот показатель составляет 4,3%.
Соответственно, выплаты страховщиков по ОСАГО в сегменте такси на 62% превышают сборы. С целью обеспечения нулевой рентабельности необходимо поднять тарифы для такси на 60%. Собеседник добавил, что это предложение обсуждается с регулятором и Минфином, по его мнению, стороны находят понимание в этом вопросе.
https://1prime.ru/auto/20210406/833398482.html