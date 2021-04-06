МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Страховые компании вместе с Банком России (регулирует рынок страхования) и министерством финансов РФ обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника.

Страховые просят повысить тарифы для машин, работающих в такси, минимум на 60%.

По их мнению, это необходимо, чтобы выровнять убыточность в сегменте.

Напомним, что в сентябре прошлого 2020 года ЦБ расширил тарифный коридор и базовые ставки страхования ОСАГО.

Для частных владельцев машин расширение составило 10%.

для компаний — 20%,

для такси — 30%.

Как рассказал один из собеседников издания, достаточность тарифов просела именно в сегменте такси. Средняя частота дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием такси — 31%. Для физлиц этот показатель составляет 4,3%.

Соответственно, выплаты страховщиков по ОСАГО в сегменте такси на 62% превышают сборы. С целью обеспечения нулевой рентабельности необходимо поднять тарифы для такси на 60%. Собеседник добавил, что это предложение обсуждается с регулятором и Минфином, по его мнению, стороны находят понимание в этом вопросе.