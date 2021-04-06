МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россияне, которые задумываются о покупке машины с пробегом, могут самостоятельно узнать настоящий пробег, а также были ли занижены показатели одометра. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты" со ссылкой на экспертов.

В частности, есть несколько способов проверки этих данных об автомобиле.

Первое. Осмотр цифр на механическом приборе: если цифры стоят неровно и как будто "прыгают" по отношению друг к другу, это верный признак вмешательства.

В случае с цифровыми приборами это определить труднее. Данные о пробеге в таких авто хранятся в памяти электронного блока управления (ЭБУ), а также в управляющей электронике разных систем и даже в электроприводе сидений и парктронике.

Чтобы узнать эту информацию, необходимо специальный сканер: в этом случае проще всего будет провести комплексную диагностику авто в дилерском центре.

Второе. Большой пробег машины можно проверить по внешнему виду авто. Если было пройдено больше 100 тысяч километров, у автомобиле на кузове появляются сколы, трещины, потертости и разводы. Фары приобретают желтоватый цвет.

В салоне возраст транспортного средства выдают:

руль,



подлокотники,



водительское кресло,



кнопки со стертым рисунком,



изношенные элементы отделки,

засаленная поверхность торпеды,

царапины на личинке замка зажигания.

Интерьер машины теряет аккуратный вид и становится неопрятным после 200 тысяч километров. Тогда по краям педалей полностью слезает резиновая накладка.