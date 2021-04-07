МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. По данным Росреестра, по всей стране под "гаражную амнистию" попадает как минимум 2 миллиона гаражей, пишет "Российская газета".

В настоящее время на государственном кадастровом учете находится более 5,6 миллиона объектов гаражного назначения. Это здания, сооружения, помещения.

Из них права зарегистрированы только на 3,5 миллиона объектов.

Однако, пишет издание, количество существующих неофициально, то есть не оформленных гаражей, значительно выше.

"Законом о "гаражной амнистии", который вступит в силу с сентября нынешнего года, определяется механизм предоставления хозяевам гаражей земельных участков, на которых размещены эти строения, возведенные до 30 декабря 2004 года. При этом предусматривается одновременный кадастровый учет и регистрация права собственности и на гараж, и на земельный участок, на котором он расположен", — отмечается в статье.

Под "гаражную амнистию" попадут как капитальные гаражи, так и некапитальные, но которые находятся в гаражно-строительных кооперативах либо гаражных товариществах.

Для оформления необходимо, чтобы сооружения были одноэтажными, без жилых помещений.

Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной либо муниципальной.

Не попадают под "гаражную амнистию" самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, построенные позже 2004 года. Воспользоваться "гаражной амнистией" смогут сами владельцы гаражей, их наследники; а также граждане, которые приобрели такие гаражи по соглашению у лица, подпадающего под "гаражную амнистию".