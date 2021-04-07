МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель в России — концерн "Автоваз" — в апреле перестает окрашивать машины ряда Lada сразу в два цвета.

Это, говорят эксперты рынка, говорит о серьезном пересмотре производителем цветовой гаммы.

В апреле машины перестанут красить в два цвета. Это самые дорогие цвета: "карфаген" и "тайфун". Ранее перестал применяться "плутон".

Обычно в эти цвета красили только спортивные седаны Vesta Sport.

Чуть позже, пишет iReactor со ссылкой на инсайдеров, эта модель лишится еще одного цвета — серо-голубого "фантома". Он, как и все остальные, будет заменен на новый.

Другая модель концерна, которая теряет цвета, стал внедорожник LADA Niva Legend. По данным "Лада.онлайн", классическая "Нива" больше не будет окрашиваться в ярко-синий металлик "голубая планета".