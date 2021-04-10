МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Водителям стоит поменять зимнюю резину на летнюю, как только сойдет снег и среднесуточная температура установится выше 5-6 градусов, порекомендовали эксперты сервиса "СберАвто" в беседе с РИА Новости. Юрист предостерег от "разводок" при покупке автомобиля с рук

"Любая зимняя резина при температуре выше этого порога теряет свою эффективность: увеличивается тормозной путь, сцепные свойства с дорожным покрытием становятся хуже, а значит, повышается вероятность аварий. Поскольку зимняя резина гораздо мягче летней, в жаркую погоду она может перегреваться", — пояснили в сервисе.

Кроме того, эксперты рекомендуют водителям менять весь комплект шин, если у нескольких из них уже высок износ. ПДД допускают использование разных шин на передней и задней осях автомобиля, но это может повлиять на дорожную безопасность. А комбинирование резины разных сезонов и опасно, и запрещено правилами.

Также не стоит забывать, что резина требует правильного хранения — в прохладном темном помещении и обязательно в вертикальном положении — чтобы не деформировать бока, указали в "СберАвто". Кроме того, резине нельзя пересыхать, иначе покрышка может разрушится. А вот шины в сборе с дисками стоит хранить в подвешенном состоянии или друг на друге штабелями, но при этом хотя бы раз в три месяца их необходимо перекладывать. Вертикальное хранение может привести к деформации. BMW продала рекордное для января-марта число автомобилей

Вдобавок, специалисты не советуют накачивать шины азотом. "Многие водители убеждены, что азот способствует продлению жизни покрышек, а также снижает коррозию диска, поскольку кислород является одним из главных окислителей. Однако это не совсем так, ведь наружная среда также способствует износу покрышек и возникновению коррозии на дисках", — рассказали в "СберАвто".

У самой накачки азотом тоже есть свои минусы: она дороже стандартной накачки в среднем в 5-10 раз, кроме того, в случае прокола покрышки экстренная подкачка станет затруднительной.