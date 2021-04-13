МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Крупный китайский гигант Huawei в 2021 году намерен вложить миллиард долларов в разработку электромобилей и технологии автопилотирования.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как прокомментировал глава компании Эрик Сюй, технология автопилота Huawei уже сейчас превзошла американскую разработку Tesla.

Автомобиль китайского бренда может проехать без вмешательства человека больше тысячи километров.

"Это намного лучше, чем у Tesla", — отметил глава компании.

В планах Huawei — создавать беспилотные автомобили с целым рядом автопроизводителей. Это

BAIC Group,



Chongqing Changan Automobile,

Guangzhou Automobile Group.

Каждый год в Китае автопарк увеличивается на 30 миллионов штук. В текущем 2021 году продажи электромобилей в Поднебесной могут вырасти больше чем на 50%.