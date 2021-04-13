МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" научно-производственное объединение "Композит" запустил производство линейки деталей для автомобилей премиальных марок, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Эксперт назвал лучшие автомобили для начинающих водителей

"Новая продукция представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes и пополнит портфель компании из более чем двух тысяч деталей из композитных материалов. Наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на одном уровне с крупными автомобильными концернами", — приводит слова Прохорова пресс-служба департамента.

По его словам, порядка 40% новых произведенных деталей для премиального автопрома будет отправлено на экспорт.

Как уточнил генеральный директор НПО "Композит" Михаил Филимонов, новая продукция адресована официальным дилерам мировых автоконцернов.

"В результате реализации проекта новые автомобили оснащаются российским продуктом, то есть осуществляются локализация производства и импортозамещение. Потребителям не требуется заказывать эти компоненты с зарубежных заводов. На площадке в Печатниках они выпускаются по той же технологии, с тем же уровнем качества", — цитирует Филимонова пресс-служба.