МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Заместитель начальника ГИБДД России Николай Шеюхин в письме Минтрансу говорит о том, что загружаемые фотографии автомобилей при прохождении обновленной процедуры техосмотра (ТО) не защищены и могут быть изменены мошенниками, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.

"Установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами. Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса № 97", — цитирует "Ъ" письмо.

Как пояснили изданию в компании Infosecurity, сейчас существует много вариантов для загрузки измененных фотографий в систему. Это и редактирование фотографий, и замена номеров на фото похожих автомобилей.

Как отметили в беседе с газетой в МВД, с 1 марта (когда нововведение с фотофиксацией вступило в силу) возбуждено свыше 100 дел из-за нарушений требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств.

В Минтрансе на момент публикации материала "Коммерсанту" комментариев дано не было.