МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел России (МВД) назвало самые частые ошибки россиян при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения. Как пишет РИА Новости, эти ошибки касаются тех, кто сдает на права по-новому.

Итак, чаще всего экзаменуемые совершают такие ошибки, как создание помехи транспорту либо пешеходу с преимуществом движения. Тоже достаточно часто — нарушение разметки, неиспользование поворотника.

Напомним, что в России новые правила сдачи на права вступили в силу 1 апреля 2021 года. Ведомство рассказало об ошибках, основываясь на информации за 1-8 апреля. В эти дни экзамен намеревались сдать 67 тысяч человек.

Чаще всего при сдаче экзамена на получение водительских прав участники совершали такие ошибки, как нарушение разметки и неиспользование сигнала поворота.

"К наиболее часто совершаемым ошибкам относятся: создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении, нарушение требований дорожной разметки, неиспользование сигнала указателя поворота, неуверенное пользование органами управления транспортного средства", — пояснили в МВД и указали, что потенциальные водители все еще совершали ошибки, типичные для выполнения на площадке.

Это выполнение элементов "параллельная парковка" и "заезд в бокс".