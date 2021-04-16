МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в первом квартале упали на 42,7% в годовом выражении — до 323 машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

За март показатель сократился по сравнению с показателем годичной давности на 2,4%, до 166 штук. Байден назвал США и Россию великими державами

В начале апреля компания "АвтоВАЗ" сообщала, что в первом квартале 2021 года увеличила продажи автомобилей Lada в России на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в марте — на 3%.

В целом ACEA зафиксировала рост продаж новых автомобилей в ЕC в I квартале на 3,2%, до 2,56 миллиона штук.

Ранее в феврале ACEA выпустила прогноз, согласно которому продажи автомобилей в ЕС начнут восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса и вырастут на 10% по итогам текущего года.