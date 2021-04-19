ТОКИО, 19 апр — ПРАЙМ. Один из ведущих автопроизводителей Японии компания Toyota Motor хочет к 2025 году расширить общее число моделей электрифицированных автомобилей примерно до 70 позиций, включая новую линейку из 15 электромобилей. Подержанные машины в России дорожают быстрее новых

В частности, концепт первой из моделей новой линейки — Toyota bZ4X Concept – был представлен на открывшемся в понедельник автосалоне в Шанхае, отмечается в пресс-релизе компании.

"Общий объем реализованных в 2020 году электромобилей составил 1,95 миллиона штук, что составляет около 23% от общего объема продаж. То есть один из четырех проданных автомобилей – электромобиль. В будущем компания Toyota продолжит расширять линейку электромобилей для соответствия нуждам наших клиентов, доведя общее число электрифицированных автомобилей до примерно 70 к 2025 году", — говорится в сообщении.

В конце прошлого года премьер-министр Японии объявил о планах по созданию фонда в размере двух триллионов иен (около 19,2 миллиарда долларов) с целью инвестирования в технологии в рамках плана по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу, а также подтвердил намерение страны свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Ранее Япония планировала к 2050 году сократить выбросы углекислого газа до 80%.