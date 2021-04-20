МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" приостановит производство машин на своих заводах с 4 по 10 мая в связи с плановым корпоративным отпуском и праздниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "АвтоВАЗ" назначил нового президента компании

"АО "АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 4 по 7 мая 2021 года. Также в корпоративный отпуск уходят автозаводы "Lada Ижевск" и "Lada Запад Тольятти". Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит широкий выбор для покупателей Lada в период корпоративного отпуска и майских праздников", — сообщил автопроизводитель.

При этом в "АвтоВАЗе" уточнили, что производство на заводах компании будет возобновлено 11 мая.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности "АвтоВАЗа" расположены в Тольятти – АО "АвтоВАЗ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске – ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

"АвтоВАЗом" владеет (100%) голландское Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и Renault. Около 32% самого СП принадлежит российской стороне, оставшиеся 68% — французскому концерну Renault.