МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. "Автоваз" приостановил производство автомобилей Lada Granta на два дня — 22 и 23 апреля — в связи с отсутствием поставок необходимых комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Автоэксперты объяснили россиянам, как найти хорошее авто с пробегом

"Линия по сборке Granta приостановила работу 21 и 22 апреля в связи с отсутствием поставок одного из компонентов. Мы планируем возобновить производство Granta уже в пятницу и восполнить производство автомобилей в течение апреля. В настоящее время в сети находится достаточное количество новых автомобилей", — отметили в компании.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности "АвтоВАЗа" расположены в Тольятти – АО "АвтоВАЗ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске – ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

"АвтоВАЗом" владеет (100%) голландское Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и Renault. Около 32% самого СП принадлежит российской стороне, оставшиеся 68% — французскому концерну Renault.