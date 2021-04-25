МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Автоэксперты посчитали, во сколько россиянам обходится содержание автомобилей, сообщило издание "Твое авто". Автоэксперт рассказал, что нужно возить в багажнике, чтобы не оштрафовали

Исследование, проведенное специалистами Russian Automotive Market Research совместно с «СберАвтопарк», включило данные по 15 популярным моделям машин.

Сообщается, что эксперты вели расчет, учитывая цену нового автомобиля без скидок, налогов, сборов, штрафов, страховки и цены на топливо при пробеге в 20 000 км в год.

Выяснилось следующее: самым большим расходом оказалась потеря в стоимости автомобиля. Данный показатель достигает 30%. Немного меньше в среднем за год тратят на обслуживание автокредита, страхование, топливо, налоги и сборы, техобслуживание. В комплексе.

К примеру, Lada Granta обходится в 273 тысячи рублей в год, если считать по упомянутой схеме. Кроссовер Hyundai Creta — в 319 700 рублей. За Kia Rio ежегодно отдают в среднем 395 тыс. рублей, столько же — за Renault Duster.

До полумиллиона рублей в год составят скрытые и явные расходы на содержание Nissan Qashqai, Toyota Camry, Kia Optima и Hyundai Sonata, сообщило издание.

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