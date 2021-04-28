МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Шесть дней на майских праздниках — 2 мая и с 4 по 8 мая — парковки Москвы останутся платными, при этом в воскресенье 2 мая оплачивать паркинг нужно будет только на улицах с повышенным тарифом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Напоминаем, как будут работать парковки в праздничные дни: 1, 3, 9 и 10 мая — бесплатно на всех улицах, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 мая — в обычном платном режиме. При этом в воскресенье 2 мая оплачивать паркинг нужно будет только на улицах с повышенным тарифом 380 рублей в час", — говорится в сообщении.

Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, такое решение приняли власти России, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране. С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам придется ездить в город и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей.