МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в марте выросло почти в 1,5 раза в годовом выражении, до 115,5 тысячи машин, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). СМИ сообщают о серьезном дефиците автомобилей в России

"Производство автомобилей в Великобритании выросло на 46,6% в марте, это первое увеличение после 18 месяцев спада: произведено 115 498 автомобилей", — говорится в релизе.

В том числе, производство автомобилей для внутреннего рынка страны в отчетном месяце выросло на 19,4%, до 20,3 тысячи машин, а автомобилей, направляемых на экспорт, в 1,5 раза — до 95,2 тысячи.

В то же время за первый квартал в целом производство автомобилей в Великобритании сократилось на 4%, до 306,6 тысячи штук.

В марте SMMT написала, что, согласно последнему прогнозу, производство автомобилей в Великобритании выйдет на путь восстановления в текущем году и составит по его итогам 1,05 миллиона единиц, что на 15,8% больше, чем годом ранее. По прогнозам, в 2022 году производство автомобилей достигнет 1,1 миллиона штук, с потенциалом для дополнительного роста, однако оно останется ниже 1,3 миллиона единиц, произведенных до пандемии в 2019 году.