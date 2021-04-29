МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует с 2030 года обязать российские автоконцерны иметь определенную долю продаж так называемого "зеленого" транспорта: электрокаров, водородомобилей и машин на природном газе, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время Российско-Германской сырьевой конференции. СМИ сообщают о серьезном дефиците автомобилей в России

"Чтобы осуществить плавный, постепенный отказ от машин, работающих на ископаемом топливе, планируем установить требования к производителям по доле в продажах "зеленого" транспорта, начиная с 2030 года. Имея в виду и водородомобили, и электромобили, и автомобили на природном газе", — сказал он.

Мантуров также отметил, что в ближайшие годы в России начнется собственный выпуск водоробусов, локомотивов и судов на водороде.

Ранее замминистра Александр Морозов говорил, что общественный транспорт и сельхозтехника, работающие на водороде, будут производиться в России к 2023 году, а к 2024 году – локомотивы.

По словам главы Минпромторга, все необходимое оборудование для водородной инфраструктуры будет создано в ближайшие два-три года. Он также уточнил, что переход на "зеленый" транспорт будет осуществляться на собственной технологической основе в части ключевых компонентов – водородных топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов.

Сейчас разработкой городского автобуса на водороде занимается "Камаз". Автопроизводитель намерен создать его уже в этом году и начать тестовые испытания. Серийное производство российского компактного электромобиля Zetta, по словам Мантурова, должно начаться до конца 2021 года. Пилотный проект для запуска поездов на водородном топливе ведет "Трансмашхолдинг" вместе с "Росатомом" и РЖД, которые подписали соответствующее соглашение в сентябре 2019 года.