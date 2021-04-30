МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Россиян, которые намерены получать водительское удостоверение в будущем, обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие в организме ряда запрещенных веществ. В том числе: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект приказа Минздрава. Россиянам назвали три табу при выдаче ипотеки

В частности, проект министерства здравоохранения устанавливает новые правила освидетельствования водителей и кандидатов в водители.

Их могут обязать получать медицинские справки для получения и продления прав.

Сейчас документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках "регуляторной гильотины".

Он может вступить в силу с 1 января 2022 года.

издание отмечает, что россиян будут направлять на исследования в нескольких случаях: