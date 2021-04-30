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ГИБДД хочет требовать при сдаче на права новые справки
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Россиян, которые намерены получать водительское удостоверение в будущем, обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие в организме ряда... ПРАЙМ, 30.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Россиян, которые намерены получать водительское удостоверение в будущем, обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие в организме ряда запрещенных веществ. В том числе: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект приказа Минздрава.
В частности, проект министерства здравоохранения устанавливает новые правила освидетельствования водителей и кандидатов в водители.
Их могут обязать получать медицинские справки для получения и продления прав.
Сейчас документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках "регуляторной гильотины".
Он может вступить в силу с 1 января 2022 года.
издание отмечает, что россиян будут направлять на исследования в нескольких случаях:
- если врач заметил признаки хронического алкоголизма.
- если водитель по решению суда был лишен водительских прав за пьяное вождение и хочет вернуть удостоверение, процедура будет обязательной.
- при выявлении в анализах веществ, указывающих на болезнь, кандидата в водители направят на полноценное обследование в специализированную клинику для постановки диагноза.