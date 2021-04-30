МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Дефицит автомобилей на российском рынке растянется на весь 2021 год, пишет газета "Известия".

Это связано с нехваткой полупроводников.

Издание пояснило, что из-за пандемии и падения спроса многие производители приостановили выпуск новых машин.

Теперь, когда спрос на продукцию восстанавливается, полупроводников не хватает.

Также по рынку ударил снегопад в Техасе и пожар на территории одного из предприятий Renesas (крупнейший обработчик кремниевых плат) в Японии.

И хотя заводы возобновили работу, он производство микрочипов не соответствует спросу: остальные сектора промышленности также перешли к восстановлению.

На создание одного полупроводника уходит до полугода.

Автопром при этом не является приоритетным заказчиком: в первую очередь новые полупроводники будут направляться производителям смартфонов, игровых консолей и другой бытовой электроники.

Поэтому автопроизводители по всему миру сокращают производство.

"Нехватка автомобильных микрочипов действительно влияет на рынок. К примеру, не хватает схем, которые управляют мультимедиа или пневмоподвеской — для автомобилей премиального сегмента данные опции крайне важны", — прокомментировал изданию директор по маркетингу "Авилона" Андрей Каменский. Он прогнозирует, что проблема не решится до конца года.