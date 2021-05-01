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В России в пять раз увеличили один из штрафов за нарушение ПДД
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В России с 1 мая в пять раз вырос штраф за нарушения автомобилистов на железнодорожном переезде. Теперь водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Еще вчера он составлял... ПРАЙМ, 01.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В России с 1 мая в пять раз вырос штраф за нарушения автомобилистов на железнодорожном переезде. Теперь водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Еще вчера он составлял 1 тысячу рублей.
Итак, с мая на территории России в пять раз вырастают штрафы за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожном переезде.
Соответствующий закон размещен на официальном портале правовой информации РФ.
Речь идет о штрафе за:
- за переезд ж\д путей в неположенном месте,
- выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме,
- при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду,
- остановку или стоянку на переезде,
- проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд.
Теперь за такие действия водителей будут штрафовать на 5 тысяч рублей.