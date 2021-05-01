МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В России с 1 мая в пять раз вырос штраф за нарушения автомобилистов на железнодорожном переезде. Теперь водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Еще вчера он составлял 1 тысячу рублей.

Итак, с мая на территории России в пять раз вырастают штрафы за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожном переезде.

Соответствующий закон размещен на официальном портале правовой информации РФ.

Речь идет о штрафе за:

за переезд ж\д путей в неположенном месте,



выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме,



при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду,



остановку или стоянку на переезде,



проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд.



Теперь за такие действия водителей будут штрафовать на 5 тысяч рублей.