МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В России с 1 мая в пять раз вырос штраф за нарушения автомобилистов на железнодорожном переезде. Теперь водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Еще вчера он составлял 1 тысячу рублей.

Итак, с мая на территории России в пять раз вырастают штрафы за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожном переезде.

Соответствующий закон размещен на официальном портале правовой информации РФ.

Речь идет о штрафе за:

  •  за переезд ж\д путей в неположенном месте,
  • выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме,
  • при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду,
  • остановку или стоянку на переезде,
  • проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд.

Теперь за такие действия водителей будут штрафовать на 5 тысяч рублей.