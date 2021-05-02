МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Введение на сайте Госуслуг возможности оформления договоров купли-продажи подержанных автомобилей перенесено с планировавшегося 1 мая на июнь текущего года. Юрист рассказал, нужно ли платить квартплату раньше из-за нерабочих дней

В опубликованном ранее на портале проектов нормативных актов России проекте приказа, которым утверждается перечень юридически значимых действий, в том числе сделок, которые могут быть осуществлены через портал госуслуг, изначально стояла дата 1 мая. Но позднее в документе время введения пользования услугой было изменено — на июнь текущего 2021 года.

Итак, проект предусматривает, что россияне смогут заключать и расторгать договора купли-продажи транспортных средств на портале.

Пользователи Госуслуг смогут заранее ознакомиться с историей и комплектацией продаваемого авто.

Вся информация о сделке автоматически будет направляться в подразделения ГИБДД.

"В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок. Мы планируем в том числе таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами",- заявлял ранее директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов.